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Kocaeli D100 Karayolunda Tır Kazası: Trafik Durdu

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Kocaeli D100 Karayolunda seyir halinde olan tır, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Meydana gelen kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

Kocaeli D100 Karayolunda seyir halinde olan tır, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Meydana gelen kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, İzmit ilçesi D100 Karayolu Serdar Mahallesi İsmail Ayyıldız Hoca Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, bariyerlere çarparak karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün durumu ile ilgili bilgiye ulaşılmazken yolu kapatan tır sebebiyle trafik durdu. Tırın kaldırılmasıyla yol tekrardan trafiğe açıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu Kocaeli Ankara Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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