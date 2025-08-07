Kocaeli D-100 Karayolu'nda Tır Kazası: Beton Bariyerlere Çarptı

Kocaeli D-100 Karayolu'nda Tır Kazası: Beton Bariyerlere Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde seyir halindeki bir tır, kontrolünü kaybederek beton bariyerlere çarptı. Kazada tır ciddi hasar aldı ve yol boyunca uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyere çarptı.

Kaza, Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Plakası ve sürücü bilgisi öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle araç ciddi hasar alırken, beton bariyerler yolsa savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik önlemi alırken, kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü, bakanlar öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası

Eşi hamileyken yazmaya başladı! Fantezi mesajları ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.