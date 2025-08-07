Kocaeli D-100 Karayolu'nda Tır Kazası: Beton Bariyerlere Çarptı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde seyir halindeki bir tır, kontrolünü kaybederek beton bariyerlere çarptı. Kazada tır ciddi hasar aldı ve yol boyunca uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kocaeli D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyere çarptı.
Kaza, Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Plakası ve sürücü bilgisi öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle araç ciddi hasar alırken, beton bariyerler yolsa savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik önlemi alırken, kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa