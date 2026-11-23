Kocaeli'de D-100 kara yolunda makas attıkları belirlenen iki sürücüye toplam 188 bin 381 lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 60 gün trafikten men edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İzmit ve Gebze ilçelerinden geçen D-100 kara yolunda makas atan iki araç sürücüsünü takibe aldı. Ekiplerce tespit edilen sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi ve ilgili diğer maddeleri kapsamında toplam 188 bin 381 lira idari para cezası kesildi. Her iki sürücünün ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınırken, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı