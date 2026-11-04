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Kocaeli Çayırova'da yunus timi kovalamacada otomobile çarptı, polislerin durumu iyi

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Kocaeli Çayırova'da yunus timi kovalamacada otomobile çarptı, polislerin durumu iyi Haber Videosunu İzle
Kocaeli Çayırova'da yunus timi kovalamacada otomobile çarptı, polislerin durumu iyi
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Fatih Caddesi'nde motosikletli bir kişiyi takip eden yunus timi, kovalamaca sırasında otomobile çarptı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi; görüntülerde yunus timinin çarpmanın ardından sürüklendiği görülüyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosikletli bir kişiyi takip eden yunus timi, kovalamaca sırasında kaza yaptı.

Olay, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletli kişiyi takibe alan Yunus timi, kovalamaca sırasında otomobile çarptı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araç kamerası görüntülerinde, motosikletli kişinin caddede hızla ilerlediği, peşinden gelen yunus timinin ise araca çarptıktan sonra sürüklendiği görülüyor.

Görüntülerde, çevredeki vatandaşların kaza yapan polis ekiplerinin yardımına gittiği anlar da yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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