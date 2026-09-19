Kocaeli Başiskele'de motosikleti bariyere çarpan 34 yaşındaki sürücü hastanede öldü

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Kocaeli'de motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 34 yaşındaki sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi Sefa Sirmen Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bulut Bilgin idaresindeki 41 BFK 150 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Bilgin yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bilgin, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilgin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilgin'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Yeşilyurt Merkez Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı