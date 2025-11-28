Haberler

Kocaeli Açıklarında Yangın Çıkan Gemiden 25 Personel Tahliye Edildi

Kocaeli Açıklarında Yangın Çıkan Gemiden 25 Personel Tahliye Edildi
Güncelleme:
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yangın çıkan yabancı menşeli gemideki 25 personel başarılı bir operasyonla karaya çıkarıldı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yangın çıkan yabancı menşeli gemideki 25 personel karaya çıkartıldı.

Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli gemide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kıyıya yaklaşık 30 mil uzaklıkta bulunan gemi yangını için bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerini yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları sonrasında gemideki 25 kişi tahliye edildi.

Gemiden alınan 25 kişi kıyı emniyeti gemisi ile ile karaya çıkarıldı. Mürettebatın olay yerinde ilk kontrolleri yapılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
