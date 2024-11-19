Kocaali'de Tarım Aracı Kazası: Alkollü İki Arkadaşından Biri Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün gece saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi. 'Patpat' olarak tabir edilen tarım aracı ile alkollü şekilde yolan çıkan iki arkadaştan biri yola düşerek hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kocaali-Akçakoca D-010 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil Topaloğlu, Akçakoca istikametinde ilerlemekte olan Z.E. kontrolündeki 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracından yola düştü. Yoluna devam eden sürücü Z.E. bir süre sonra arkadaşının araçta olmadığını fark etti. Geri dönen Z.E., arkadaşının yerde hareketsiz yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İki arkadaşın alkollü olduğu öğrenilen olaya ilişkin sürücü Z.E. gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. - SAKARYA