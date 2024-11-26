Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

CHP'li Başarır ağzını fena bozdu! Varank'ın yanıtı ise daha bomba

 Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi

Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın

İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın

Kocaali'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Kocaali'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir 3 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kocaali ilçesi Yayla Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, C.C.'ye ait binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat gönderen müdür için suç duyurusu
img

İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu özür diledi
img

Arda'nın dün yaptıklarını gören Real Madrid efsanesi hemen telefona sarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Beyoğlu, Sultanbeyli, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 26 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler, sonuçlara nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.