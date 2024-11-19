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İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik

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İstanbul Sefaköy'de bir erkek şahıs, yanına oturmuş olduğu bir erkeğe cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Mide bulandıran o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sefaköy'de dün de iki şahıs çevredekilere aldırış etmeden öpüşmüştü.

İstanbul Sefaköy'de bir parkta kaydedilen görüntü akıllara durgunluk verdi. Görüntüde bir erkek şahıs, yanına oturan başka bir erkeğe "Eşcinselim" diyerek cinsel birliktelik teklif etti.

Dün de Küçükçekmece Sefaköy metro durağının yanındaki parkta iki şahıs çevredekilere aldırış etmeden dudak dudağa öpüşmüştü. İki gün arayla aynı ilçede yaşanan bu iki olay "Sefaköy'de neler oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.

İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSer_hat:

Sizin cibiliyetinizi zikheyim lan...

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

yeni Türkiye ??

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Haber YorumlarıElif Güzel:

Namaz kıldırma memurları camide namaz kıldımawa gitmiyor düğünlerde dj lik yapıyor nasılsa diyanet bunları denetleniyor varya ülke bitmiş

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıSMMM:

TÜRKİYE YÜZYILINDA ÖLDÜRÜLEN BEBEKLER DÖRTNALA ENFLASYON TOPLUMSAL ÇÖKÜŞ İLE ZİRVEDEYİZ.

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Haber Yorumlarıhasan polat:

İmam hatip sayıları artsın . İmam sayıları 30 milyon olsun hatta 80 milyon olsun . 50 bin maaş güzel yani

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Haber YorumlarıKagan Kutlu:

Vakıf cocukları.

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