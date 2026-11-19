Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Riyad'a yönelik füze saldırısının etkisiz hale getirildiğini açıklarken, başkentte düşen enkaz parçaları nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Yemen'deki Husilerin füze saldırısına ilişkin açıklama geldi. Koalisyon, Husiler tarafından Riyad'a doğru fırlatılan füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, füze parçalarının başkente düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldiği, hasarın boyutunun ise henüz belirlenemediği bildirildi. Koalisyon ayrıca, Husiler tarafından Yemen sınırındaki Suudi Arabistan'ın güneyine fırlatılan bir seyir füzesinin de hava savunma sistemleri tarafından önlenerek imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, CENTCOM komutanı ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ile bir araya geldi. Suudi Arabistan Basın Ajansı'nın (SPA) aktardığına göre, görüşmede iki ülkenin askeri bağları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cooper, daha önce Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile de bir araya gelerek savunma iş birliğini ve bölgesel güvenliği görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı