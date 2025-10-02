Haberler

KMÜ'de Öğrenci Güvenliği İçin Asayiş ve Trafik Uygulaması

KMÜ'de Öğrenci Güvenliği İçin Asayiş ve Trafik Uygulaması
Güncelleme:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin yeni akademik yılıyla birlikte, öğrenci nüfusunun artması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Hamidiye Mahallesi'nde asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulama sırasında toplam 90 şahıs ve 53 araç sorgulandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin (KMÜ) yeni akademik yılının başlamasıyla birlikte üniversite bölgesinde artan öğrenci nüfusunun huzur ve güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı'nda bulunan kız öğrenci yurtlarının girişinde yapılan uygulamalara asayiş, trafik ve mahalle bekçileri de katıldı. 2 saati aşan uygulamada trafik ekipleri, araç ve sürücüleri kontrol ederken, asayiş ekipleri de sürücü ile araçlarda bulunanların kimlik sorgusunu yaptı. Denetimlerde şahısların üst aramaları da yapıldı. Yapılan uygulamada toplam 90 şahıs ile 53 araç ve sürücüsü sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin ve vatandaşların huzur ve güvenliği için kent genelinde benzer uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - KARAMAN

