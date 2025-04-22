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Klima Tartışması Facia Yarattı: Silah ve Darp Olayı

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Elazığ'da klima motoru sesi yüzünden Halk Eğitim Merkezi kursuna saldırı düzenlendi. Silah çekilen olayda bir kişi darp edildi ve cam kırıldı.

Bu kadarına da pes: 'Klima motorundan ses geliyor' diye önce silah çektiler, ardından darp ettiler

Klimadan ses geliyor diye Halk Eğitim Merkezi kursuna saldırdılar: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iddiaya göre, klima motorundan ses geliyor diye bina sakini, yanındakilerle birlikte Halk Eğitim Merkezi kursuna saldırdı. Tartışma esnasında silah da çeken şahıslar, usta öğreticiyi darp ederek kursun camını kırdı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın altındaki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı seramik kursunda bulunan klimanın motor sesinden rahatsız olan bir bina sakini, beraberindekilerle birlikte aşağı indi. Usta öğretici M.U.İ. ile tartışmaya başlayan şahıslardan biri silah çekti. Kurs içerisindekilerin silaha engel olmasıyla şahıslar, M.U.İ.'yi darp ederek kapı camını kırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı usta öğretici, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
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