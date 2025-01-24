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KKTC'de Yunan Kadın ve Türk Sevgilisi Sınırdan Geçerken Tutuklandı

KKTC'de Yunan Kadın ve Türk Sevgilisi Sınırdan Geçerken Tutuklandı
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Yunanistan vatandaşı Evgeni Kanellaki, otomobilinin bagajında Türk sevgilisi Taylan Özgür Özer'i KKTC'ye sokmaya çalışırken yakalandı. İkili, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Yunanistanlı Evgeni Kanellaki ve otomobil bagajında sınırdan geçirmeye çalıştığı Türk sevgilisi Taylan Özgür Özer tutuklandı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan Yunanistan vatandaşı Evgenia Kanellaki, İstanbul'dan gelen erkek arkadaşı Taylan Özgür Özer'i aracının bagajında Güney Kıbrıs'a götürdü. Ancak çift dönüşte aynı yöntemle KKTC'ye girmeye çalışırken yakalandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 19 Ocak'ta Lefkoşa'da Metehan Kara Giriş Kapısı'ndan Kuzey Kıbrıs'a geçmek üzere giriş işlemleri yapılırken Kanellaki'nin hareketlerinden şüphelenildiği belirtildi. Bunun üzerinde Kanellaki'nin aracında yapılan aramada bagajda yasak bölgeye gizlice girmeye çalışan Özer'in tespit edildiği ifade edildi. Yapılan soruşturmada 11 Ocak'ta Ercan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen Özer ve kız arkadaşının aynı şekilde 17 Ocak'ta Güney Kıbrıs'a geçtiklerinin belirlendiği kaydedildi.

Gözaltına alınan zanlıların serbest kalması durumunda KKTC topraklarını aynı şekilde terk ederek suçu tekrar işleyebileceklerini belirten polis, tutuklu yargılanmalarını talep etti. Mahkeme, zanlıların 1 ayı aşmayacak süreyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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