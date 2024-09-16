KKTC'de Trafik Kazasında Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesi nüfusuna kayıtlı uzman çavuş, görev yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Akdoğan-Vadili yolu üzerinde meydana geldi. Manisa'nın Selendi ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm (32), FB 950 plakalı aracıyla Vadili istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun karşısına geçen araç, karşı yönden gelen İsmail K. (45) yönetimindeki HT 944 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Burak Sefa Ürüm, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü İsmail K. ve araçta bulunan yolcular Ayşe Bayır K. (44) ile Mustafa Efe K. (9) da yaralandı. Yaralıların tedavileri Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde sürdürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm'ün eşi Dudu Ürüm'ün 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ürüm'ün cenazesinin uçakla önce İzmir'e, ardından da karayoluyla memleketi Manisa'nın Selendi ilçesine getirileceği ve burada yarın öğlen toprağa verileceği bildirildi. - MANİSA