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KKTC'de buğday silosu çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2 bin 500 ton kapasiteli buğday silosunun çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 bin 500 ton kapasiteli buğday silosunun çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa'ya bağlı Kumyalı köyünde Toprak Ürünleri Kurumu'na ait 2 bin 500 ton kapasiteli buğday silosunun çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçiden kötü haber geldi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Lokman Hacıhasanoğlu'nun doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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