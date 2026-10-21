KKTC'de 4 kişiyi yasa dışı yollarla GKRY'ye geçirmeye çalışan 2 zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Akıncılar bölgesinde, 4 yabancı uyruklu kişiyi para karşılığında yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geçirmeye çalıştıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Akıncılar bölgesinde, 4 yabancı uyruklu kişinin para karşılığında yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçirilmek istendiği tespit edildi. KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.30 sıralarında birinci derece askeri yasak bölgeye izinsiz giren K.T. ve K.M.S.I.M. isimli şüpheliler, olayla bağlantılı olarak polis tarafından tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı