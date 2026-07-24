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KKTC'de buğday silosu çöktü: Bir kişi göçük altında

KKTC'de buğday silosu çöktü: Bir kişi göçük altında
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Toprak Ürünleri Kurumu’na ait 2 bin 500 ton kapasiteli buğday silosunun çöktü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Toprak Ürünleri Kurumu'na ait 2 bin 500 ton kapasiteli buğday silosunun çöktü. Bir kişinin göçük altında kaldığı değerlendirilirken, bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa'ya bağlı Kumyalı köyünde Toprak Ürünleri Kurumu'na ait 2 bin 500 ton kapasiteli buğday silosu çöktü. Silonun çökmesinin ardından, kurumda görevli bir çalışanın göçük altında kaldığının değerlendirildiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında olduğu değerlendirilen çalışana ulaşabilmek için arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Silonun çökme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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