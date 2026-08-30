Girne'de yolcu gemisi battı: 7 ölü, 23 kayıp

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin yaptığı açıklamada, "7 kişi hayatını kaybetti, 237 kişi kurtarıldı. 23 kişi aranıyor" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan 259'u yolcu 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisine ilişkin yaptığı açıklamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Üstel açıklamasında, "237 kişi kurtarıldı, 23 kişi aranıyor" dedi. Üstel, yaralıların durumunun iyi olduğunu ve hastanede tedavi altına alındıklarını bildirdi.

Üstel, kurtarma operasyonunun 6 helikopterin yanı sıra Sahil Güvenlik gemileri, askeri gemiler ve sivil yatların katılımıyla sürdürüldüğünü aktardı.

Geminin batma nedenine de değinen Üstel, "Teknik ekipler, hava şartlarından dolayı geminin su aldığını belirledi" dedi.

Geminin dün hava şartları nedeniyle sefere çıkmamasına rağmen bugün sefere çıkmasıyla ilgili konuşan KKTC Başbakanı Üstel, "Sefere çıkmadan önce meteorolojiden aldıkları deniz bilgileri doğrultusunda yola çıktılar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı