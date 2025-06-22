KKKA Hastalığı Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Hayatını Kaybetti

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Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Ayşe Ekinci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'ye 9 gün önce kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekinci, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayşe Ekinci'nin cenazesinin Üçgöl köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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