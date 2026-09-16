Haberler

Kızlarını zincire bağlayan anne ve baba tutuklandı: 3 çocuk koruma altına alındı

Kızlarını zincire bağlayan anne ve baba tutuklandı: 3 çocuk koruma altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak’ta 17 yaşındaki kızlarını darbederek zincirlendiği iddiasıyla gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı.

Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darbederek zincirlendiği iddiasıyla gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı. Dört kardeş koruma altına alınırken, baba adliye önünde gazetecilere, "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 17 yaşındaki S.T.'nin babası Selahattin T. tarafından darbedilerek zincirlendiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine hareket etti. Eve gelen ekipler genç kızı zincire bağlanmış, elleri de kelepçeli halde buldu. Ekiplerce genç kız bulunduğu yerden kurtarılırken annesi Sevil T. ile babası Selahattin T. gözaltına alındı.

Anne ve baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Gazetecilerin "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna baba Selahattin T. "Kızını dövmeyen dizini döver" derken annesi Sevil T. ise suçlamaları reddetti.

Anne ve babanın adliyedeki işlemleri sürerken S.T.'nin diğer kardeşlerinin de darbedildiğini beyan etmesi üzerine 5, 11 ve 14 yaşlarındaki diğer kardeşlerle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Anne Sevil T. ile baba Selahattin T., kızları S.T.'ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun" kılma suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Sevil T.'nin mahkemede de suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken babası Selahattin T.'nin kızının psikolojik sorunları olduğunu; kendine zarar verme şüphesiyle zincire bağladığını söylediği öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 17 kişi suçüstü yakalandı
Büşra bebek soruşturmasında dikkat çeken önlem! Adliyeye böyle götürüldüler

Büşra bebek soruşturmasında dikkat çeken önlem
Doğum günü pastası canından ediyordu! Ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada

Doğum günü pastası canından ediyordu! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler

3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor! Nedeni pes dedirtti
Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında

İşte savcıları harekete geçiren sahne!
Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu

Vay be Tedesco! Fener'den gitti, 4 maçta kovuldu
Yurtta fenalaşan üniversiteli Sinem, hastanede hayatını kaybetti

Yurtta kan donduran olay! Ölmese hemşire olacaktı
17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı

Öz kızlarını zincirle yatağa bağladılar! Savunmaları daha skandal
Destici'yi küplere bindiren bayrak! Genel sekretere dönüp sordu: Bu nedir?

Destici'yi küplere bindiren bayrak! Dayanamayıp sordu: Bu nedir?