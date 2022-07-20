Kızının evini basıp ilişki yaşadığı şahsa ateş açtı! Öfkeli dede yanlışlıkla torununu vurdu - Haberler

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Kızının evini basıp ilişki yaşadığı şahsa ateş açtı! Öfkeli dede yanlışlıkla torununu vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kızının evini basıp ilişki yaşadığı şahsa ateş açtı! Öfkeli dede yanlışlıkla torununu vurdu

İzmir'in Buca ilçesinde kızının yabancı bir adamla olduğu iddiası üzerine pompalı tüfekle kızının evini basan şahıs evdeki kişiyi vururken, olayda saçmaların isabet ettiği torun da yaralandı.

İzmir'de kızının evinde yabancı bir erkekle birlikte olduğunu duyan H.K. (51), yanına aldığı pompalı tüfekle eve gitti. Evde tanımadığı ileri sürülen M.K.'yi (40) gören H.K., pompalı tüfekle adama ateş açtı. H.K.'nin torunu M.Ç. (12) ve evdeki M.K. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği ev ve çevresinde polis ekipleri incelemelerde bulundu.

TORUNUNU GÖRMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Yaralılardan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan H.K.'nin olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği, olay esnasında torununun evde olduğunu görmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ufuk Mahallesi İzmir 3. Sayfa Haberler

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