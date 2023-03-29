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Kızını boğup eşinin içerisinde olduğu evi ateşe veren anne adliyeye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Denizli'de 1,5 yaşındaki kızı Zeynep'i boğarak öldürdükten sonra kocasının içerisinde bulunduğu evi ateşe veren anne, adliyeye sevk edildi.

Denizli'de 1,5 yaşındaki kızı Zeynep'i boğarak öldürdükten sonra kocasının içerisinde bulunduğu evi ateşe veren anne, adliyeye sevk edildi.

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, 1,5 yaşındaki Zeynep Aydın'ın cansız bedeni itfaiye kipleri tarafından binadan çıkartıldı. Minik bebeği boğarak öldürdükten sonra kendisini zorla fuhşa sürüklediğini iddia ettiği kocası Mehmet Aydın'ın (53) içerisinde bulunduğu evi ateşe veren 40 yaşındaki anne Hilal Aydın gözaltına alındı.

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan anne Hilal Aydın, eşinin kendisini fuhşa zorladığını, daha fazla dayamadığı için kızını boğarak öldürüp daha sonra evi ateşe verdiğini itiraf etti. Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan anne, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi İtfaiye Denizli Aydın 3. Sayfa Haberler

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