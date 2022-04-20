Önce kızını öldürdü, sonra asit içerek canına kıydı! Kan donduran anne vahşetinin nedeni belli oldu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Bahar Sarıbaş, kızı Elif Eylül'ü kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içerek intihar etti. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede önceki gün hayatını kaybeden Sarıbaş'ın İstanbul'da yaşayan eşiyle tartıştıktan sonra İskenderun'a gittiği ve son olarak telefonda yaşadıkları tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün öğle saatlerinde Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi'nde eşinden ayrı yaşayan 33 yaşındaki Bahar Sarıbaş'a ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi. Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Sarıbaş ile kızı Eylül'ü(9) hareketsiz buldu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül ile vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Elif Eylül'ün cenazesi bu sabah dedesi tarafından teslim alındı. Buruk Mezarlığı'na götürülen Elif Eylül, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Elif Eylül'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra yaşamına son veren Bahar Berberci Sarıbaş'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Belen ilçesine getirildi. Sarıbaş'ın cenazesi Tosyalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Belen Mezarlık Kompleksi'ne defnedildi.
Sarıbaş'ın İstanbul'da yaşayan eşiyle tartıştıktan sonra Hatay'ın İskenderun ilçesine geldiği, bir süre sonra telefonda konuşup yeniden barıştıkları belirtildi. Sarıbaş'ın İstanbul'a dönmek için hazırlık yaparken eşiyle telefonda yeniden tartıştığı ve olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.