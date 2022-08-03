Kızına uyuşturucu madde satan şahsı, döve döve karakola götürdü - Haberler

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Kızına uyuşturucu madde satan şahsı, döve döve karakola götürdü

Avcılar'da kızına uyuşturucu madde satan şahsın mesajını yakalayan baba, şüpheliyle kızı gibi mesajlaşarak randevulaştı. Kurduğu pusuda şüpheliyi yakalayan baba, şahsı döverek karakola götürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Dün öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesinde iddiaya göre Oğuzhan İ. isimli baba, bir süredir kızının hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Kızının mesajlaştığını gören baba elinden telefonu alarak mesajları okumaya başladı.

Baba bir kişinin kızına uyuşturucu madde sattığını öğrenince şoke oldu. Oğuzhan İ. şüpheli ile mesajlaşmaya başladı. Bağcılar'dan motorla gelen şüpheli için baba apartmanın aşağısında pusu kurdu.

Kızına uyuşturucu madde satan şahsı, döve döve karakola götürdü

Çevrede motorla tur atan şüphelinin arkasından yaklaşan baba, bir anda motordan düşürerek dövmeye başladı. Çevredeki vatandaşlarda durumu görüp şüpheliyi dövmeye başladı. Sinirden deliye dönen baba, tüm cadde boyunca şüpheliyi döverek karakola sürükledi. Çevredeki vatandaşlar araba ile destek olarak şahsı karakola götürdüler.

Kızına uyuşturucu madde satan şahsı, döve döve karakola götürdü

Cadde üzerinde esnaf olan Yıldız Erden, ise o anları anlattı. Erden, "Adam kızının telefonunda, başkasının ona uyuşturucu sattığını yakalıyor. Şahıs kıza mesaj atıyor 'Kaç tane getireyim?' diye. Kızın babası da '10 tane getir' diye mesaj yazıyor. Adam, şahsa buranın adresini veriyor. Uyuşturucu satan çocuk Bağcılar'dan buraya geliyor. Motorla birkaç tur atıyor. O sırada adam telefonla konuşurken yüz yüze geliyorlar. Hemen yakalıyor çocuğu, ayağından sürükleyerek götürüyor. Tekme tokat çocuğu dövüyor. Buradaki esnaflar da çocuğu dövüyor. Adam polisi beklemeden, çocuğu döve döve karakola doğru götürdü" dedi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağcılar Avcılar Baba 3. Sayfa Haberler

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