Kızıltepe'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kızıltepe-Akdoğan yolu üzerindeki çevre yolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN