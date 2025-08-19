Kızıltepe'de Taşlı ve Sopalı Kavga Kamerada

Kızıltepe'de Taşlı ve Sopalı Kavga Kamerada
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, tarafları ayırarak mahalledeki panik anını kontrol altına aldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aralarında husumet bulunan taraflar arasında yaşanan taşlı ve sopalı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir grubun karşı tarafın evine taş ve sopalarla saldırdığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırırken mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

