Mardin'de inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaatın 5. katından düşen Ercan Sağlam (31), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, merkez Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı inşaatın dış cephesinde boya yapan Ercan Sağlam (31), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 5. kattan zemine düştü ve ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sağlam'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çalışlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
