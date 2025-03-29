Kızıltepe'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Zergan Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 30 yaşındaki İbrahim Atak karnından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN