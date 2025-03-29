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Kızıltepe'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kızıltepe'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 30 yaşındaki İbrahim Atak hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Zergan Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 30 yaşındaki İbrahim Atak karnından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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