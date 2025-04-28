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Kızıltepe'de Asansör Boşluğuna Düşen Köpek Kurtarıldı

Kızıltepe'de Asansör Boşluğuna Düşen Köpek Kurtarıldı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatın asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatın asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden bir inşaatta bir köpeğin asansör boşluğuna düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda köpeği düştüğü yerden sağ salim çıkardı. Kurtarılan köpek, yapılan kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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