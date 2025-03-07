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Kızıltepe'de Akaryakıt Yüklü Tanker Yangını: Şoför Yaralandı

Kızıltepe'de Akaryakıt Yüklü Tanker Yangını: Şoför Yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt yüklü bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yanarak devrildi. Yaralı şoför, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin yanması sonucu şoför yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Eymirli Mahallesi'nde akaryakıt yüklü tanker, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yandı. Şoför, çevredekilerin yardımı ile yaralı olarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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