Mardin'de 7'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 76 yaşındaki Türkiye Tunç, henüz belirlenemeyen bir nedenle 7. kattan düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7'inci kattan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Yenikent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye Tunç (76), henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 7'inci katından düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tunç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tunç'un cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
