Refüje girip bariyerlere çarpan otomobilde biri ağır 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje girip bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kızılören ilçesi Ballık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.A. (47) idaresindeki 41 EL 744 plakalı otomobil, Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol ortasındaki refüje çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan G.P. (49) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi gören yaralılardan G.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı