Kızılırmak Irmak Nehri'ne uçan araçtaki karı-koca yaşamını yitirdi

Kayseri- Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Tahir Yılmaz yönetimindeki 38 UP 224 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne uçtu.

KARI-KOCANIN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, sürücü Yılmaz ile otomobildeki eşi Buket Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmayı jandarma ekipleri sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa