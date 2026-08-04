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Kızılırmak Deltası'nda yangın: 15 dönüm sazlık zarar gördü

Kızılırmak Deltası'nda yangın: 15 dönüm sazlık zarar gördü
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Samsun Bafra'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangında yaklaşık 15 dönümlük sazlık alan kül oldu. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından bölgedeki tahribat dronla kaydedildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde dün çıkan yangının ardından bölgede oluşan tahribat dronla görüntülendi. Yangında yaklaşık 15 dönümlük sazlık alan zarar gördü.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Yeşilyazı ile Altınova Mahallesi sınırları içerisindeki sazlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bafra İtfaiye Bölge Grup Amirliği, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, jandarma ile Kızılırmak Deltası Bölge Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle itfaiye araçlarının müdahalede güçlük yaşadığı yangın, Bafra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede yapılan incelemelerde yaklaşık 15 dönümlük sazlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Kuş cennetindeki yangının geride bıraktığı siyaha bürünmüş sazlık alanlar ve oluşan tahribat havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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