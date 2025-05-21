Kızılcahamam'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kızılcahamam'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kızılcahamam'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kızılcahamam'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-Ankara D-750 karayolu Kızılcahamam Akyarma mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Ankara'ya geri dönüşüm balyaları taşıdığı tespit edilen bir tırın yola geri dönüşüm balyalarını dökmesi sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle yoğun araç kuyruğu oluştu. Frenleri ısınan tırlar zincirleme kazaya neden oldu. 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karayolları ekipleri yolda temizleme çalışması yaptı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DEMİRBAŞ - 3.Sayfa
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