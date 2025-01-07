Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı

Bakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
Donald Trump: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri

Donald Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Saygı duyduğum biri
Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi

Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi
Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı alarma geçirdi

Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı alarma geçirdi: Türkler meydan okuyor

Kızılcahamam'da Pansiyonda Yangın Çıktı

Kızılcahamam'da Pansiyonda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir pansiyonun çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının bacadan kaynaklandığı öğrenildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir pansiyonun çatı katında çıkan yangını korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonun çatı katında bacadan kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşların uyarısıyla pansiyon içerisinde bulunan vatandaşlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Başka futbolcuya imza attırıp Uğurcan'ı kullandılar
img

'Şakir Paşa Ailesi' köşkünü küle çeviren yangının nedeni belli oldu!
img

Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkesi şaşırtan transfer duyurusu: Başka futbolcuyu imza attırıp Uğurcan Çakır'ı kullandılar

Başka futbolcuya imza attırıp Uğurcan'ı kullandılar
DEM Parti heyetinin siyasi parti ziyaretlerini değerlendiren Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti

DEM Parti heyetinde yer alan Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Son Dakika Haberleri

Timuçin Cengizhan mı? Cengiz Han asıl adı Timuçin mi? 8 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Ocak Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Salı günü hangi diziler var? 6 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler ESHOT yarın grevde mi 8 Ocak Çarşamba? İzmir'de yarın otobüsler çalışıyor mu? Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mide balonu ameliyatı yasaklandı mı 2025? Mekke'yi su mu bastı 2025? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Ocak Ödemiş, Kiraz, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Atakan Yılmaz neden gözaltına alındı, Atakan Yılmaz kimdir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.