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Kızılcahamam'da Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kızılcahamam'da Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, sahte ve kaçak alkol satışına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişi suçüstü yakalanırken, 100 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kaçak alkol satışı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellemesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, İsmetpaşa Mahallesi'nde 2 şüphelinin imal ettikleri sahte alkolleri piyasaya sürdüğü tespit edildi. Şüpheliler İsmetpaşa Mahallesi'nde metruk binada sahte alkolleri sattığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 19 litre, 5 litre, 1,5 litre ve 500 mililitre bidon ve şişelerde toplam 100 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Şeref Elmas, yapılan operasyona ilişkin halk sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak alkolle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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