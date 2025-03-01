Kızılcahamam'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Nizami Coşkun'a ait iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki katlı bir binada yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Başağaç Mahallesi'nde Nizami Coşkun'a ait iki katlı bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde başka evlere sıçramadan söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa