Kızılcahamam'da çıkan yangında görgü tanığından dua isteği

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangının görgü tanığı Minire Çakır, "Abdest aldım, namaz kılacaktım. Birden kıvılcım geldi. Çok korktum. Rabbime dua ediyorum" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının insan kaynaklı olduğu tespit edildi. Bolu'nun Gerede ilçesine de sıçrayan orman yangının tanığı Minire Çakır, yaptığı açıklamada, "Abdest aldım, namaz kılacaktım. Birden kıvılcım geldi, dumanlar birden oldu. Çok korktum. Rabbime dua ediyorum. İnsanlarımızı affetsin, tüm insanlarımızı korusun diyoruz" ifadesini kullandı.

Yangının ilk çıktığı nokta olan Kızılcahamam'da yangın kontrol altına alınırken, Bolu tarafındaki devam eden yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. - ANKARA