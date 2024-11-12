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Kızıl Goncalar'da Atatürk sahnesi gündem oldu

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Hemen hemen her bölümüyle gündem olan Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Doktor Levent'in 'Atatürk' konuşması damga vurdu.

Ekranların fenomen dizisi Kızıl Goncalar, pazartesi gecelerinin zirvesinde yer almayı sürdürüyor. NOW TV'de ekrana gelen ve ilk sezonuyla Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) engeline takılan dizi, buna rağmen büyük bir izleyici kitlesi elde etmeyi başardı.

"MUSTAFA KEMAL BİR FİKİR ADAMIDIR"

Ekranlardaki yerini sağlamlaştırmasıyla hemen hemen her bölümüyle gündem olan dizinin son bölümüne ise 'Levent' damga vurdu. Özcan Deniz'in hayat verdiği 'Levent' karakterinin 'Atatürk' konuşması büyük alkış aldı.

Doktor Levent'in yaptığı konuşmada kullandığı cümlelere sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Kızıl Goncalar'da Atatürk sahnesi gündem oldu
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıenka ticaret:

hlel olsun sana rtürk atatürkü sevmez onlar yobazları , sahte osmanlı filmlerini severler yalan dolan kılıçla kelel kesenleri severler

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Mustafa Kemal bir fikir adamı ve idealist dir ve hayatınıda buna adamıştır Allah rahmet eylesin rahmetle ve minnetle anıyorum.

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