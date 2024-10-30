Üye Girişi
Haberler

Kızgın Boğa Mezbahaya Giderken Ortalığı Karıştırdı

Kızgın Boğa Mezbahaya Giderken Ortalığı Karıştırdı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de mandıradan mezbahaya götürülmek istenen kızgın boğa, kaçmaya çalışarak ortalığı birbirine kattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de mandıradan mezbahaya götürülmek istenen kızgın boğa kesime gitmek istemeyince ortalığı birbirine kattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Nevşehir merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çardak köyünde Kenan Tunçtan'a ait mandıradan mezbahaya götürülmek istenen kızgın boğa kesime gitmek istemeyince ortalığı birbirine kattı. Araca binmek istemeyen boğa kaçarak önce kendisini yakalamak için Salim Akşahin'i havaya uçururken, zor anlar yaşattı.

Güçlükle yakalanan boğa kesilmekten kurtulamadı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hayvanlar Güvenlik Olaylar 3-sayfa Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin çağrısı tarihi bir fırsat olarak görülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı" çıkışına destek

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum

 CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ: Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tarihleri! Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 30 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Ezgi Sertel Gelin Evi'nde neden yok? Ezgi Sertel açıklaması! Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Ataş hangi partiden? A SPOR CANLI İZLE| Ziraat Türkiye Kupası CANLI İZLE! A Spor canlı maç izle! A Spor HD kesintisiz izleme linki! 31 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! TÜYAP kitap fuarı ne zaman, girişi ücretli mi? 41. TÜYAP kitap fuarı nerede, nasıl gidilir? Silivrispor - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Silivrispor - Kayserispor maç özeti! Narin'in babası açıklamasında ne dedi? Arif Güran'ın yeni açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.