Haberler

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay Haber Videosunu İzle
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yurt dışında bir okulda kız öğrenci, erkek öğrenciye herkesin gözü önünde saldırdı. İlk başta sakince duran erkek öğrenci, daha sonra birkaç yumruk darbesiyle arkadaşına karşılık verdi. Genç kız neye uğradığını şaşırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yurt dışında bir okulda yaşanan şiddet olayı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, bir kız öğrenci okul bahçesinde herkesin gözü önünde bir erkek öğrenciye saldırdı. Genç kızın peş peşe vurduğu erkek öğrenci, saldırı karşısında ilk anda sakinliğini korudu.

ÖNCE DURDU, SONRA SALDIRIYA GEÇTİ

Saldırının devam etmesi üzerine erkek öğrenci, kız arkadaşına birkaç yumruk darbesiyle karşılık verdi. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran kız öğrenci duraksadı. Olay anı, çevredeki diğer öğrenciler tarafından anbean kayıt altına alındı ve görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı

İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı

Yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.