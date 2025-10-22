Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Yurt dışında bir okulda yaşanan şiddet olayı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, bir kız öğrenci okul bahçesinde herkesin gözü önünde bir erkek öğrenciye saldırdı. Genç kızın peş peşe vurduğu erkek öğrenci, saldırı karşısında ilk anda sakinliğini korudu.

ÖNCE DURDU, SONRA SALDIRIYA GEÇTİ

Saldırının devam etmesi üzerine erkek öğrenci, kız arkadaşına birkaç yumruk darbesiyle karşılık verdi. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran kız öğrenci duraksadı. Olay anı, çevredeki diğer öğrenciler tarafından anbean kayıt altına alındı ve görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.