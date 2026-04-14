Bafra'da "kız meselesi" kavgası: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki genç arasında 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavga sonucunda 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki genç arasında "kız meselesi" nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Mevlana Mahallesi Eski Şube Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan K.E.Ö. (19) ile E.B. (17) telefonda tartışarak birbirlerine hakaret etti. Tartışmanın ardından K.E.Ö., arkadaşlarıyla birlikte konuşmak için E.B.'nin bulunduğu yere gitti.

Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında E.B., K.E.Ö.'yü bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan genç, arkadaşları tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli E.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika

Dünya futbolunda devrim! Maçlar 50 dakika, kırmızı kart yok
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi

Korkunç detaylar ortaya çıkıyor: Gülistan'ın cesedini...
ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı'ndan 4 gemi geçiş yaptı

Hürmüz'den rahatça geçtiler, ikisiyle ilgili detay çarpıcı
Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Bekleneni yaptılar!

Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe'ye dikti

''Puan almak istiyoruz, kazanan biz olacağız''