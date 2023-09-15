Esenyurt'ta gece saatlerinde kavga eden kız kardeşler saç saça baş başa birbirlerine girdi. Kavga sırasında kadınlardan biri diğerine ayakkabı da fırlatırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kız kardeşlerin saç saça baş başa kavgası kamerada

Gece saatlerinde tüm mahalleyi böyle ayağa kaldırdılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece saatlerinde kavga eden kız kardeşler saç saça baş başa birbirlerine girdi. Kavga sırasında kadınlardan biri diğerine ayakkabı da fırlatırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken sokak ortasında bağıran iki kadın adeta birbirlerine girdi. Saçlarından tutarak çekmeye çalışan kadınlara çevredeki komşuları müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra kadınlardan biri kavga ettiği kardeşine ayakkabı fırlattı. Kavga bir süre sonra sona ererken komşuların ihbarı üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.