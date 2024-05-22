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Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti

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Osmaniye'de Hacı Ahmet Cengiz isimli kişi, anlaşmazlık yaşadığı kız kardeşi ve eniştesini tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan Cengiz, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Hacı Ahmet Cengiz, kız kardeşi Şadiye ile eniştesi Yusuf Özerli'yi tabancayla öldürüp, intihar etti.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAHINA SARILDI

Subas ilçesi Gaffarlı Köyü Şırnak Mahallesi'nde iddiaya göre; Hacı Ahmet Cengiz, saat 08.00 sıralarında bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kız kardeşi Şadiye Özerli' ile eniştesi Yusuf Özerli'nin evinin önüne geldi. Kardeşi ve eniştesiyle tartışan Cengiz, tabancasını çıkartıp ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, çifte isabet etti.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelip, çifte müdahale etti. Ancak Şadiye ve Yusuf Özerli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖNCE KAÇTI, SONRA İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan Hacı Ahmet Cengiz'in cesedi de evin yakınlarında bulundu. Özerli'nin kız kardeşi ve eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Cengiz Osmaniye Jandarma Sumbas Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (3)

Adem:

Kopya cinayetler Siz yazdıkça birileri ben de yaparım diyor. Yazmayın. Haber yapmayın. Ornek taksici cinayetleri,kadın cinayetleri,soygunlar ...hep kopya cinayeyler(!)

18
8
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Banu Boran:

Neler oluyor.

8
1
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metin baz:

Bireysel silahlanmanin önüne geçimedikçe her gün aynı haberleri göreceğiz...

5
2
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