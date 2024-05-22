Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Hacı Ahmet Cengiz, kız kardeşi Şadiye ile eniştesi Yusuf Özerli'yi tabancayla öldürüp, intihar etti.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAHINA SARILDI

Subas ilçesi Gaffarlı Köyü Şırnak Mahallesi'nde iddiaya göre; Hacı Ahmet Cengiz, saat 08.00 sıralarında bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kız kardeşi Şadiye Özerli' ile eniştesi Yusuf Özerli'nin evinin önüne geldi. Kardeşi ve eniştesiyle tartışan Cengiz, tabancasını çıkartıp ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, çifte isabet etti.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelip, çifte müdahale etti. Ancak Şadiye ve Yusuf Özerli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖNCE KAÇTI, SONRA İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan Hacı Ahmet Cengiz'in cesedi de evin yakınlarında bulundu. Özerli'nin kız kardeşi ve eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.