Kız Kaçırma Meselesi Erzurum'da Kavga Çıkardı: İki Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan tartışma silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken kavgaya karışan ve olay yerinden uzaklaşan iki kişi polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kavga sırasında silahın ateşlenmesi sonucu bir evin camı hasar gördü. Mahalle sakinleri olay sonrası büyük korku yaşadı. - ERZURUM