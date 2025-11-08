Kız Kaçırma Meselesi Erzurum'da Kavga Çıkardı: İki Yaralı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kız kaçırma meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavga, silah ve bıçakların kullanılmasıyla sonuçlandı. İki kişi yaralanırken, olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan tartışma silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken kavgaya karışan ve olay yerinden uzaklaşan iki kişi polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kavga sırasında silahın ateşlenmesi sonucu bir evin camı hasar gördü. Mahalle sakinleri olay sonrası büyük korku yaşadı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa