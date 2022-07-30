Kız isteme dönüşü kazada ölen anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Kız isteme dönüşü kazada ölen anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kız isteme dönüşü kazada ölen anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'dan kız istemekten dönerken Samsun'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden anne ile oğlu bugün Trabzon'un Akçaabat ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

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Yalova'dan kız istemekten dönerken Samsun'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden anne ile oğlu bugün Trabzon'un Akçaabat ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Serkan Arslan (34) yönetimindeki 54 B 9775 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu karayolu Yerli mevkiinde yolun sağındaki bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada araçta bulunan Osman Arslan (28) ile annesi Fatma Arslan (60) hayatlarını kaybederken, sürücü olan kardeşi Serkan Arslan, diğer kardeşi Özlem (23) ve babası Ali Arslan (57) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Osman Arslan'ın Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Akpınar köyündeki camide imam olduğu ve Yalova'dan kendisine kız istemekten döndükleri öğrenildi.

Kazada ölen anne ve oğlu için Trabzon'un Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde bugün cenaze namazı kılınırken, kazadan yaralı kurtulan Serkan Aslan ve baba Ali Arslan da cenazede hazır bulundu, taziyeleri kabul etti. Anne ve oğlu, ilçedeki Ağaçlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçaabat Trabzon Yalova Samsun 3. Sayfa Haberler

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