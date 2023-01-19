4 yaşındaki kızı evinin önünde oynarken kaçıran şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da evlerinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak'tan kaçırılan Suriye uyruklu 4 yaşındaki H.U., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu Şanlıurfa'da bulunmuştu. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Küçük çocuk polis ekiplerince koruma altına alınırken çocuğu kaçıran Servet Aslan (37), isimli şahıs ise gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Servet Aslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada 1.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada Servet Aslan, mahkemece tutuklanarak Siverek 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Servet Aslan Adıyaman 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 4 yaşındaki kızı evinin önünde oynarken kaçıran şahıs tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.