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Samsun'da Kız Arkadaşına İşkence İddiası: Gözaltına Alındı

Samsun'da Kız Arkadaşına İşkence İddiası: Gözaltına Alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, 19 yaşındaki A.Y.G., erkek arkadaşı D.Ç.'nin kendisini darbettiğini, demir sopayla vurduğunu ve ısıtılmış metal kepçeyle kollarını yaktığını belirterek polise şikayette bulundu. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Samsun'da kız arkadaşını darbedip kızgın metal yemek kepçesiyle kollarını yaktığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sokullu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.G. (19) adlı genç kadın, erkek arkadaşı D.Ç.'nin (20) ikametinde bulunduğu sırada kendisini tekme ve yumruklarla darbettiğini, demir sopa ile vurduğunu, ısıttığı metal yemek kepçesiyle kollarını yaktığını ve hakarete uğradığını belirterek polise şikayette bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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