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Kız arkadaşını sokak ortasında vuran şahıs aranıyor

Kız arkadaşını sokak ortasında vuran şahıs aranıyor

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şahıs, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını sokak ortasında tabanca ile vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından aranıyor.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde U.Ö., kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ö.Y.'yi (23) sokak ortasında tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi'nde meydana geldi. U.Ö., kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ö.Y. ile buluştu. Kullandıkları araçlardan inen çift, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile U.Ö., tabanca ile kız arkadaşına peş peşe ateş açtı. Bacağına 5 mermi isabet eden Ö.Y. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Ö.Y., sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - 3. Sayfa

Sarımeşe Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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